Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Samandağ ilçesinde bulunan Çevlik Müfrezesi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
HBB İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, şube müdürleri ve bölge amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yürütülen çalışmalar ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantının, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün vizyonu doğrultusunda kent genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
HBB ekiplerinin Hatay genelinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.