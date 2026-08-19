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Toplantının, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün vizyonu doğrultusunda kent genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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HBB İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, şube müdürleri ve bölge amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yürütülen çalışmalar ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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