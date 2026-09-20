Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Miguel Cardoso'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Eren Tozlu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
70. dakikada Josataf Mendes'in ceza sahası dışının sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
89. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı çeldı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 82), Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez (Sefa Akgün dk. 57), Miguel Cardoso (Ibrahim Yalatif Diabate dk. 67), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 67)
Yedekler: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Fettahoğlu, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza, Lawrence Agyekum
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Samsunspor: Okan Kocuk, Josataf Mendes, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Elliot Watt (Yirigue Sekongo dk. 65), Saikaba Jarju (Tanguy Coulibaly dk. 46), Samed Onur (Yalçın Kaya dk. 79), Emre Kılınç, Mohamed Bayo
Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Gol: Miguel Cardoso (dk. 45) Erzurumspor FK
Sarı kartlar: Miguel Cardoso, Elisha Owusu, Brandon Baiye (Erzurumspor FK), Samed Onur, Emre Kılınç (Samsunspor)