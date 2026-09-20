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82. dakikada Benrahou'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topa sahip olan Sylla'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

56. dakikada sağ kanatta Kadir'in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Sylla'nın müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

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