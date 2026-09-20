Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Eyüpspor filelerini 4 kez havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakada sarı-lacivertlilerde 11'de başlayan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi 4 gol kaydetti. Kanarya'nın 8-0'lık galibiyetinde Vedat, 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te oynanan müsabakada yedeklerde yer alan Vedat Muriqi, bu sezon 11'de çıktığı 4 maçın 3'ünde golünü atmayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Vedat, Eyüpspor karşısında 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

2 sezon sonra ilk kez

Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında 4 gol kaydederken, sarı-lacivertli formayla lig tarihinde 4 gol atan isimler arasına adını yazdırdı. Fenerbahçe'de bunu başaran son futbolcu 2023-2024 sezonunda Cengiz Ünder olmuştu. Cengiz, söz konusu İstanbulspor mücadelesinde fileleri 4 kez sarstı.