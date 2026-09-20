Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 yenen Fenerbahçe, 2 maç sonra galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 4'ü Vedat Muriqi'den gelirken, Mason Greenwood 2, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci de birer gol kaydetti.

Fenerbahçe, 2 sezon sonra ilk yarıda 5 gol attı
Fenerbahçe, 2 sezon sonra ilk yarıda 5 gol attı
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Ligin 4. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, sonraki hafta ise Gaziantep FK ile berabere kaldı. Kanarya bugün aldığı galibiyetle 2 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 10'a yükseltti.

Fenerbahçe, milli maçlar için verilecek aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.