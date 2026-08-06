Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan en önemli ticaret kapılarından biri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'de savaş sonrası normalleşme süreciyle birlikte yeniden yoğun bir ticaret trafiğine sahne oluyor. Günlük ortalama 1.500 tırın giriş ve çıkış yaptığı sınır kapısı, Arap Yarımadası'na uzanan lojistik koridorun kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Cilvegözü Tır Parkı'nda incelemelerde bulundu. Yaklaşık 184 bin metrekarelik alana kurulan ve aynı anda 1.200 tıra hizmet verebilen tesis, şoförlerin konaklama ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımla hizmet veriyor.

Ticaret yeniden hız kazandı

Vali Masatlı, 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin büyük ölçüde durduğunu, ancak 2024 yılı sonunda Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından ekonomik ilişkilerin yeniden ivme kazandığını belirtti.

Masatlı, yeni tır parkının kilometrelerce uzayan araç kuyruklarını azaltacağını ve ihracat süreçlerini hızlandıracağını ifade ederek, tesisin lojistik sektörüne önemli kolaylık sağlayacağını söyledi.

Geri dönüşlerin yüzde 65'i Cilvegözü'nden

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın sadece ticaret açısından değil, Suriye'ye gönüllü dönüşler açısından da kritik rol üstlendiğini belirten Masatlı, Türkiye'den ülkesine dönen Suriyelilerin yaklaşık yüzde 65'inin bu sınır kapısını kullandığını ifade etti.

Tır şoförlerinden tam not

Sınır kapısını kullanan tır şoförleri de yeni tesis sayesinde çalışma koşullarının önemli ölçüde iyileştiğini dile getirdi.

Şoförler, geçmişte çamur içinde beklemek zorunda kaldıklarını, temel ihtiyaçlarını karşılayacak imkanların bulunmadığını belirterek; bugün ise duş, lavabo, lokanta, market ve dinlenme alanlarının hizmet vermesinin büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Yeni lojistik altyapının hem taşımacılık sektörünün verimliliğini artırması hem de Türkiye'nin Orta Doğu ticaretindeki stratejik konumunu güçlendirmesi bekleniyor.