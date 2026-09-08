Hatay'da düzenlenen 2026 Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası açılış programıyla başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların mücadele edeceği şampiyona, 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Valiliği, Türkiye Badminton Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış programı Hatay Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, antrenörler, teknik ekipler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Mustafa Masatlı, şampiyonanın Hatay'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, deprem sonrası kentin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yeniden hareketlenmesinin önemine dikkat çekti. Masatlı, Türkiye'nin farklı illerinden Hatay'a gelen sporcuları ve teknik ekipleri kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk ise Hatay'ın şampiyonaya ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını belirterek sporculara başarılar diledi. Öntürk, kent genelinde spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da organizasyonun Hatay'ın yeniden yükselişine ve sporun birleştirici gücüne katkı sunduğunu belirterek, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların mücadele ettiği 2026 Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, 11 Eylül'de sona erecek.