Küçükçekmece Belediyesi, kentsel yaşamın önemli bir parçası olan sosyal mekanların sayısını artırmaya devam ediyor. Zorlaşan ekonomik şartlar karşısında uygun fiyatlarıyla vatandaşların uğrak noktası olan ve ilki Tevfikbey Mahallesi’nde açılan Emekliler Kafeteryası sayısının, ilçede 5’e yükselmesi planlanıyor. Kentte yaşam kalitesini yükseltmek ve sosyal izolasyonu önlemek amacıyla hayata geçirilen ve Fevzi Çakmak, İnönü, Cennet ile Halkalı Merkez Mahalleleri’nde inşası devam eden yatırımlar, mart ayında hizmete açılacak.



Sosyal donatı alanlarıyla birlikte planlanıyor

Emekli ve 65 yaş üstü vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri, doğanın içinde nefes alabilecekleri mekanlar oluşturmak ve sosyal refahının artırılmasına yönelik tasarlanan Emekliler Kafeteryası projesi, mutfak ve kadın-erkek-engelli tuvaletlerinin yanı sıra açık ve kapalı oturma alanlarıyla planlanarak, inşa ediliyor.



Sosyal tesisler, uygun fiyat, zengin menüyle vatandaşları karşılıyor

Belediye Yanı, Menekşe, Soğuksu ve Macera Parkı Sosyal Tesisleriyle, ilçede sosyal tesis sayısını da 6’ya çıkaran Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların sosyalleşmesine katkı sunarak, uygun fiyatlı hizmetlerden faydalanmalarına imkân sağlıyor. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde de çay 1 TL’ye satılırken, tüm yemek ve tatlı çeşitlerini de bulmak mümkün oluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla herkes tarafından ulaşılabilir, nitelikli sosyal mekânları vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’de her yaştan kentliye hitap eden projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemizdeki emekli vatandaşlarımızın daha aktif ve sosyal yaşamdan izole olmadan yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Zorlaşan ekonomik şartlar karşısında emeklileri uygun fiyatlı menüleriyle destekleyen Emekliler Kafeteryası, vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Bu doğrultuda 4 mahallemize daha Emekliler Kafeteryası inşa ediyoruz. Kısa bir süre sonra tamamlanacak yatırımları, vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.