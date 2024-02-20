HDI Sigorta A.Ş. CEO’su Firuzan İşcan, Satıştan Sorumlu GMY. Halil Bay, Plaza Direktörü Adem Kırca, Marmara Bölge Müdürü Zekeriya Kahraman; Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, Satış Müdürü Oğuzhan Oruç; Marmara Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale illerinden sigorta acentelerinin katılım sağladığı etkinliğe ilgi büyüktü.

“SEKTÖRE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Almış oldukları ödül ve başarılarının sebepleri hakkında konuşan Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Bu ödülü büyük gururla ekibimiz adına aldık. Ekibimizin verimli, sürdürülebilir ve özverili çalışmaları ile HDI Sigorta A.Ş. tarafında şirket olarak ilk ödülü almak ve bu ödülün de 1.’lik olması bizi çok mutlu etmiştir. Koçaslanlar Sigorta olarak başarımız aslında birçok etkenin bir araya gelmesiyle mümkün olmaktadır. Öncelikle çeyrek asırdır bu işi icra eden sürdürülebilir, öncü ve piyasa belirleyici bir acenteyiz. Maksimum müşteri odaklı anlayışımız, alanında uzman ve deneyimli çalışanlardan oluşan ekip, etkili iş süreçleri takibi, iyi bir takım çalışması ve yüksek risk yönetim becerimiz ile sektöre yön veren ve takip edilen bir acente olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“PORTFÖYÜMÜZÜ DAHA DA GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Yeni müşterilere ulaşmak, hizmet ağlarını genişletmek ve müşteri memnuniyetini artırmak adına sürekli olarak kendilerini geliştirdiklerini vurgulayan Güngör, kısa ve orta vade gelecek planlarından bahsederek, “Kısa vadeli planlarımız arasında müşteri memnuniyetini daha üst noktalara taşımak için müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ile özelleştirilmiş çözümler sunarak sektörde öne çıkmak, dijital pazarlama stratejilerimizi güçlendirmek; sosyal medya, dijital kanalları kullanarak müşterilere daha etkili şekilde ulaşmak bilinirliği ve çevrim içi varlığımızı güçlendirmek, müşteri sadakat programları uygulayarak müşterilerin sürekliliğini sağlamak mevcut. Orta vadeli planlarımızda ise lojistik ve taşımacılık alanındaki uzmanlığımızı daha da geliştirerek müşterilerimize daha da özelleşmiş ürünler sunmak, eğitim ve gelişim programları hazırlayıp planlı şekilde uygulamak; ekibimizin güncel sigorta trendleri, müşteri ilişkileri , iletişim becerilerini geliştirecek eğitim programları düzenlemek, yenilikçi teknoloji ve yazılımları sistemlerimize entegre etmek, grup şirketlerimiz ile daha fazla işbirliği yaparak ortak pazarlama stratejileri oluşturmak ,çevresel ve sosyal sorumluluk ile topluma duyarlılık projelerine katılmak ve çevresel sorumlulukları üstlenerek acentenin toplumda olumlu bir imaj oluşturmasına yardımcı olmak gibi bizi ileriye götürecek adımları uygulamak mevcut.

Bu kısa ve orta vadeli planlarımız ile hem mevcut müşteri memnuniyetini artırmayı hem de yeni müşteri tabanlarına ulaşarak portföyümüzü daha da genişletmeyi hedeflemekteyiz.” diye konuştu.