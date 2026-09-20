Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ve 10 bin sporseverin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6'ncı yılında da spor, sağlık, eğlence ve dayanışmayı bir araya getirdi. 2029 Dünya Spor Başkenti'nde, sporun toplumun her kesimine yayılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ölçekte düzenlediği yarı maraton ile Kayseri'yi bir kez daha sporcuların buluşma noktası haline getirdi. 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganıyla gerçekleştirilen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen organizasyona Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ASFK Başkanı Mutlu Önal, sporcular, farklı şehirlerden gelen atletler, yabancı sporcular ve binlerce Kayserili sporsever katıldı. Başkan Büyükkılıç, halk koşusu öncesi ısınma hareketleri yapan katılımcılara hitap etti. Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ'a yarı maratonu tam maraton şeklinde düzenleyip düzenleyemeyeceklerini sordu. Karadağ, Büyükkılıç'ın sorusunu, 'Dünyadaki bütün maratonlar ve yarı maratonlar o şehrin belediyesine aittir. Dolayısıyla bu maratonun da sahibi sizsiniz. Siz irade ortaya koyduktan sonra biz onu yerine getiririz. Hiçbir sorun yok. Mevcudiyetinde gördüğümüz kadar çok ciddi bir yatırım yapmışsınız. Hem insanlara hem personele hem de vatandaşlarımıza yaptığınız yatırımın karşılığında da çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Bu eser için size minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz' şeklinde cevaplandırdı. Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına kavuştuğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 'Elbette ki bu zenginliğimizi daha da güçlendirecek, daha da taçlandıracak etkinliklerle adeta gönüllerde yer edecek ve hak ettiği yere fazlasıyla ulaşma yolunda süreci sürdürecek' dedi.

Vali Gökmen Çiçek de Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olmasındaki emeklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Kayseri'de sizlerle beraber olmak, bugün bu büyük yarışa katılıyor olmak, Kayseri için de bizim için de çok kıymetli. Şimdi hep beraber Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasında, emeklerinden dolayı, bu yarışmayı düzenleyerek Türkiye'nin en iyi yarı maratonlarından birisi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ı alkışlıyorum' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından geri sayım yapıldı ve Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek, Milletvekili Böhürler ve protokol tarafından start kornası ile 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Halk Koşusu başlatıldı. Başkan Büyükkılıç ve protokol üyelerinin start vermesiyle birlikte sporcular büyük bir coşkuyla yarışa başladı. 21K ve 10K yarışlarının ardından gerçekleştirilen halk koşusunda da renkli görüntüler yaşandı. Başkan Büyükkılıç, halk koşusuna katılarak vatandaşlar ve sporcularla birlikte parkurda yer aldı. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, katılımcılarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

21K ve 10K parkurlarında mücadele eden sporcular, Kayseri'nin önemli cadde ve güzergâhlarından geçerek yarışlarını tamamladı. Parkur boyunca oluşturulan etkinlik alanları, müzik dinletileri ve sporculara yönelik desteklerle yarı maraton, Kayseri'de adeta bir spor şölenine dönüştü. Vatandaşlar da yarış güzergâhlarında sporculara alkışlarıyla destek vererek maraton coşkusuna ortak oldu.

2 Milyon 774 Bin TL Ödül Dağıtıldı

Toplam 2 milyon 774 bin TL ödülün dağıtıldığı 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. 21K Genel Klasman kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, 10K Genel Klasman kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yaş gruplarında dereceye giren sporculara da ödülleri verildi.

Yarı Maratonun Kazananları

Toplamda 2 milyon 774 bin TL ödülün dağıtıldığı yarı maratonda, 21K Genel Klasman erkekler kategorisinde Ali Kaya birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ramazan Baştuğ ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Murat Emektar dördüncü, Sang Benard Cheruıyot da beşinci olmayı başardı. 21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Nursena Çeto birinci, Fatma Karasu ikinci, Sümeyye Erol üçüncü, Yayla Kılıç Gönen dördüncü ve Bahar Yıldırım ise beşinci sırada yer aldı. 10K Genel Klasman erkekler kategorisinde ise Diyar Ergüven birinci olurken, Abdulhalik Çağıran ikinci, Bahattin Uney üçüncü, Embiya Yazıcı dördüncü ve Ömer Amaçtan beşinci oldu. 10K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Pınar Demir birinciliği göğüslerken, Dilek Koçak ikinci, Merve Karakaya üçüncü, Damla Çelik dördüncü ve İnci Kalkan ise beşinci sırada yer aldı. Ayrıca 21K ve 10K yaş grupları ile parkur rekorunu kıran sporcular www.kayseriyarimaratonu.com adresinde canlı olarak yayınlandı. 21K ve 10K yaş gruplarında dereceye giren sporcuların yanı sıra varsa parkur rekorunu kıran sporculara da ödülleri Başkan Büyükkılıç ve protokol tarafından takdim edildi.

Sporun yanı sıra Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da katkı sağlayan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6'ncı yılında da yerli ve yabancı sporcuları Kayseri'de buluşturdu. Bu yıl Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda toplam 10 bin kişi mücadele ederek spor coşkusuna ortak oldu. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, uluslararası katılımıyla da dikkat çekti. Türkiye ile birlikte 22 farklı ülkeden 200 yabancı sporcu, Kayseri'de yarıştı. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çad, Endonezya, Güney Sudan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan ve Senegal'den sporcuların katılacağı organizasyon, Türkiye ile birlikte 22 ülkeyi buluşturdu.