Türkiye’nin ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, 60. yılını kutlarken kurulduğu günden bu yana 80’i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam ediyor. 2021 yılında Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding’in de gücünü arkasına alan BMC, AR-GE ve inovasyona yaptığı yatırımlar sayesinde savunma sanayinde geliştirdiği yenilikçi araçlarla, Türkiye’nin küresel arenada parlayan yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor.

SAVUNMA SANAYİ KARA ARAÇLARI İHRACATININ YÜZDE 52’Sİ BMC’NİN

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği verilerine göre 2023’te BMC askeri kara araçlarında toplam ihracatın yüzde 52’sini tek başına gerçekleştirerek bir önceki yıl olduğu gibi 2023 yılını da ihracat lideri olarak tamamladı.

Askeri kara aracı ihracatında geçen yıl 255 Milyon dolar ihracat gerçekleştiren BMC tüm savunma sanayi firmaları arasında ilk beşte yer alarak Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının önemli figürlerinden biri oldu. Antalya'daki Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında düzenlenen '’Savunma ve Havacılıkta 2023 İhracat Şampiyonları'’ ödül töreninde, askeri kara araçlarında ihracat lideri olan BMC'ye ödülü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi.