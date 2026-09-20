Manisa'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen İller Arası Muaythai Zafer Kupası, 14 ilden 386 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 3 gün süren turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için ringde mücadele etti.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 17. İller Arası Muaythai Zafer Kupası sona erdi.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 14 ilden 386 sporcu katıldı. 3 gün süren müsabakalarda sporcular, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın açılış törenine Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri, Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Şakir Bayramoğlu, Başkan Yardımcısı Serdar Şanlı, Ege Bölge Koordinatörü ve organizasyon sorumlusu Ediz Barış, Federasyon Manisa İl Temsilcisi Ahmet Demirarslan, sponsor firma temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde sporculara Manisa'nın geleneksel lezzetlerinden mesir macunu ikram edildi.

Törende konuşan Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, sporun gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti. Bu tür organizasyonların farklı illerden gelen sporcular arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirten Kılıç, Manisa'nın tarihî, kültürel ve sportif değerleriyle önemli bir şehir olduğunu söyledi. Turnuvanın Manisa'nın tanıtımına da katkı sunduğunu ifade eden Kılıç, organizasyona katılan sporculara başarılar dileyerek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, federasyon yetkililerine ve sponsor firmalara teşekkür etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ise 14 ilden 386 sporcuyu Manisa'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Sporcularımızın mücadele ettiği bu güzel organizasyonun Manisa'da gerçekleştirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.