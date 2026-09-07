Bugüne kadar 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamlayan ve 435 bin 683 bağımsız bölümün yapım sürecini başlatan projeyle, toplamda 2 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuşturulması hedefleniyor.
Ayrıca açıklamada, sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağı, ekim ayında ilk bin konut için kura çekileceği ve Mart 2027 itibarıyla ilk teslimatların yapılacağı duyuruldu.
Yarısı Bizden Kampanyasının Güncel Detayları ve Destekler
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Konutlar İçin Destek: Her bağımsız bölüm için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor.
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İş Yerleri İçin Destek: İş yerlerinde ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.
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Kiracı Koruması: 125 bin TL'lik taşınma yardımı, o sırada konutta ikamet eden kişiye (ev sahibine veya kiracıya) ödeniyor; evde kiracı oturuyorsa ödeme doğrudan kiracıya yapılıyor.
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Birden Fazla Konut Sahibi Olma Durumu: Birden fazla evi olanlara hibe verilmezken, konut başına 1 milyon 750 bin TL, iş yeri başına ise 875 bin TL kredi desteği sağlanıyor.
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Kredi Ödeme Koşulları: Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vade imkanı tanınıyor. İlk yıl faiz uygulanmıyor, sonraki yıllarda ise enflasyon oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor. Kredi verilirken vatandaşların gelir ve kredi puanı kıstaslarına bakılmıyor.
Başvuru ve Dönüşüm Yol Haritası
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Karar Alınması: Binanın dönüşüme girebilmesi için kat maliklerinin yüzde 50 artı 1’inin onayı yeterli oluyor.
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Lisanslı Müteahhitlik Anlaşması: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisans alan müteahhitlik firmalarıyla görüşülerek proje şartlarında anlaşmaya varılıyor.
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Belediye Başvurusu ve Sözleşme: Anlaşma sonrasında belediyeye başvuru yapılarak hak sahipleri tespit ediliyor ve hibe/kredi sözleşmeleri imzalanıyor.
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Hakediş ve Ödeme Süreci: Bakanlık destek ödemelerini doğrudan yüklenici firmaya 4 aşamada gerçekleştiriyor: Başlangıçta yüzde 30, taşıyıcı sistemin tamamlanmasında yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanım izni alındığında kalan yüzde 10'luk kısım firmaya aktarılıyor.