İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 139 sayfalık iddianamede, 48 şüpheli ile 44 müştekinin yer aldığı bildirildi. Örgütün lideri olarak 1 Nisan 2026’da tutuklanan Volkan Ramazan Ayhan gösterilirken, örgütün farklı kentlerde gerçekleştirdiği ileri sürülen silahlı saldırılar, tehdit ve haraç eylemleri de dosyaya girdi.

10 milyon Euro’luk haraç talebi

İddianamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri Şişli’de yaşanan olay oldu. 12 Ocak’ta B.V. ve S.V.’den 10 milyon Euro haraç istendiği, ancak talebin karşılanmaması üzerine örgüt üyelerinin müştekilerin iş yerine lokma aracı gönderdiği aktarıldı.

Lokma aracına “Merhum S.V.’nin Ruhuna Fatiha” yazdırıldığı belirtilen iddianamede, bu eylemin müştekileri korkutmak, baskı altına almak ve maddi çıkar sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Tehditlerin ardından müştekilerin güvenlik güçlerine başvurarak şikâyetçi olduğu kaydedildi.

Silahlı saldırıları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar

İddianamede örgütün yalnızca haraç ve tehdit eylemleriyle sınırlı kalmadığı da öne sürüldü.

22 Ocak’ta Okmeydanı’ndaki bir inşaata yönelik silahlı saldırıda 18 yaşından küçük bir şüphelinin de bulunduğu 9 kişinin yer aldığı, saldırının ardından şüphelilerin taksiyle kaçtığı ve sabaha karşı bir pansiyonda yakalandıkları belirtildi.

Beyoğlu’nda bir eve yönelik başka bir saldırıda ise E.S. isimli şüphelinin bir elinde silahla ateş ederken diğer eliyle saldırıyı cep telefonu kamerasına kaydettiği iddia edildi.

Örgüt üyelerinin bazı saldırıları sosyal medya üzerinden üstlendiği ve eylemleri öven paylaşımlar yaptığı da iddianamede yer aldı.

400 bin dolar için saldırı talimatı

Dosyada yer alan bir başka olayda ise S.Y. isimli müştekiden 400 bin dolar haraç istendiği ileri sürüldü.

İddianameye göre örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan ile yönetici konumundaki Diyar Altunkaynak, yurt dışı hatlar üzerinden S.Y. ile iletişime geçerek para talebinde bulundu. Müştekinin ödeme yapmayı reddetmesinin ardından evinin kurşunlandığı öne sürüldü.

Saldırının E.S. ve M.N. tarafından gerçekleştirildiği, eylem sonrasında şüphelilere para ödendiği ve saldırı talimatının Diyar Altunkaynak üzerinden verildiği iddianamede anlatıldı.

Avukatlar üzerinden müşteki ifadelerine ulaştıkları iddiası

Soruşturma dosyasında örgütün bazı üyelerinin yakalanmalarının ardından avukatlar aracılığıyla müşteki ifadelerine ve soruşturma kapsamındaki bilgi ve belgelere ulaşmaya çalıştıkları da ileri sürüldü.

İddianamede, bazı şüphelilerin avukatlarla görüştüğü ve elde edilen bilgi ve belgelerin örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan ile paylaşıldığı iddia edildi.

Bununla birlikte, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan avukat B.B.’nin telefon incelemesinde söz konusu olayla ilgili herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı da özellikle belirtildi.

Uyuşturucu görüşmeleri ve saldırı planları da dosyada

Örgüt mensupları arasındaki bazı telefon görüşmelerinin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. İddianamede, görüşmelerde uyuşturucu madde içerikli konuşmaların bulunduğu ve örgütün bazı üyelerinin farklı suçlardan işlem gördüğü aktarıldı.

Ayrıca bir adrese yönelik döner bıçaklı saldırı planının da örgüt üyeleri arasındaki görüşmelere yansıdığı öne sürüldü.

Örgütün hiyerarşisi ortaya konuldu

İddianamede “Şapkalılar” olarak adlandırılan yapılanmanın hiyerarşik organizasyonuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Volkan Ramazan Ayhan örgüt lideri olarak gösterilirken; Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya ve Ataberk Taşkıran’ın yönetici kadrosunda bulunduğu belirtildi.

Ataberk Taşkıran’ın yurt dışından eylem talimatları verdiği, Muhammet Şentürk’ün Türkiye’deki saha organizasyonu ve irtibatı yürüttüğü, İlker Taş’ın ise silah ve lojistik destek sağladığı öne sürüldü. Zafer Kani Yıldırım ile Mehmet Hira’nın ise eylemlerde tetikçi ve gözcü olarak görev aldığı iddia edildi.

Dosyada ayrıca bir pilavcıya yönelik silahlı saldırının da örgütsel hiyerarşi içerisinde planlandığı ve gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Bazı yöneticiler firari

İddianamede örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı belirtilen Ataberk Taşkıran, Diyar Altunkaynak, Emre Kılıçkaya ve Chaıma Laabıdı’nın firari durumda olduğu kaydedildi.

Savcılık, aralarında örgüt lideri Volkan Ramazan Ayhan'ın da bulunduğu bazı şüpheliler hakkında “kasten yaralama”, “nitelikli yağmaya teşebbüs”, “mala zarar verme”, “nitelikli tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma” suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.