Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarının yeni sezon öncesi tanıtımı, ilçenin kültürel zenginliklerinin de sahneye taşındığı etkinlikle gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Harman Kültür Sanat iş birliğiyle düzenlenen 'Kasaba'nın Kültürleri, Kadınları ve Takımları' temalı lansmanda spor, kültür ve sanat bir araya getirildi. Yeni sezon formalarının tanıtıldığı gecede kadın basketbol ve voleybol takımlarının oyuncuları sahneye çıkarak taraftarlarla buluştu. Oyuncuların yeni sezon formalarıyla tanıtıldığı bölüm, katılımcılardan ilgi gördü. Etkinlikte Turgutlu'nun farklı kültürel dokusunu yansıtan halk oyunları da sahnelendi. Ankara, Selendi, Erzurum ve Gümüşhane yörelerinin yanı sıra Balkan kültürüne ait oyunlar, halay, zeybek ve Roman oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Lansman, takımların yeni sezon hedeflerinin tanıtılmasının yanı sıra kadın sporcuların toplumdaki görünürlüğüne dikkat çekilmesi açısından da önem taşıdı.

Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'de mücadele edecek

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Ege Bölgesi'nin ve ligin tek ilçe takımı olarak Süper Lig'de yer alacak ekip, kuruluşundan bu yana sportif başarının yanı sıra kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmayı ve genç kızlara ilham olmayı hedefliyor. Lansmanda kadın sporcuların sahneye çıkışı ve yeni sezon formalarının tanıtılması da bu anlayışın bir parçası olarak öne çıktı.

Başkan Akın: 'Artık Turgutlu kültür etkinlikleri ve spordaki başarılarıyla anılıyor'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2019 yılında başlayan çalışmaların bugün önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Bir şehrin gelişiminin yalnızca tarım ve sanayiyle mümkün olmadığını belirten Akın, spor, kültür ve sanatın da kentin gelişimine katkı sunduğunu ifade etti. Turgutlu'nun artık yalnızca sanayisi ve tarımıyla anılmadığını dile getiren Akın, 'Artık Turgutlu yapmış olduğu kültür etkinlikleriyle ve spordaki başarılarıyla anılıyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor.' diye konuştu.

Akın, çalışmaların hayata geçirilmesinde ekibinin ve Turgutlu halkının desteğinin önemli olduğunu belirterek, 'Onlar çocuklarını bize emanet etmemiş olsalardı, yapmış olduğumuz bu etkinliklere gelip katkı sağlamamış olsalardı bunu başarma şansımız yoktu. Ben iyi ki Kasabalıyım diyorum her yerde. Kasabalı olmaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyorum.' ifadelerini kullandı.