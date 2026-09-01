Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, COP31 hazırlıkları kapsamında özel sektörün sürece sağlayacağı katkılar ve olası iş birlikleri ele alındı.

Bakan Kurum, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte hareket edeceğini belirtti. Kurum, Koç Topluluğu’nun Koç Holding çatısı altında COP31’in “Küresel İş Ortağı” olduğunu açıkladı.

İklim hedeflerinde özel sektör vurgusu

COP31’in yalnızca kamu kurumlarının değil, iş dünyasının da aktif katkısıyla yürütülmesinin hedeflendiği belirtilirken, Koç Topluluğu’nun organizasyona dahil olması özel sektör açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve Türkiye’nin iklim eylemlerine yönelik hedefleri doğrultusunda yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği aktarıldı.

Murat Kurum, COP31 kapsamında uluslararası taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin iklim gündemindeki kararlılığını küresel ölçekte ortaya koymayı amaçladığını ifade etti.

Koç Topluluğu 100. yılında COP31’de

Bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Koç Topluluğu’nun COP31’de üstlendiği “Küresel İş Ortağı” rolü, grubun sürdürülebilirlik ve iklim odaklı çalışmalarının uluslararası platformda görünürlüğünü de artıracak.

Antalya’da gerçekleştirilecek COP31’in, Türkiye’nin iklim politikalarının yanı sıra özel sektörün yeşil dönüşüm, sürdürülebilir finansman ve düşük karbonlu ekonomi alanlarındaki çalışmalarını uluslararası kamuoyuna aktarması açısından da önemli bir platform olması bekleniyor.