Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan ilkokul çağındaki çocuklara yönelik okul öncesi ücretsiz 'Saç Tıraşı/Kesimi Hizmeti Projesi' başlatıldı.

Çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarına destek olmak ve ailelerin üzerindeki ekonomik yükü azaltmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, belirlenen program doğrultusunda kırsal mahallelerde ücretsiz saç tıraşı hizmeti veriliyor. Ayrıca çocuklar çeşitli hediyelerle sevindi.

Projenin ilk gününde; Özbaşı, Çalıköy, Nalbantlar, Kisir, Güzeltepe ve Güneyyaka mahallelerinde hizmet sunuldu. Belediye ekipleri tarafından mahallelere gidilerek gerçekleştirilecek hizmet kapsamında, muhtarlarla koordinasyon sağlanırken, çocuklarla okul bahçesi veya muhtarlık gibi belirlenen noktalarda buluşuluyor. Projenin diğer mahallelerdeki programı ise hizmet tarihinden bir gün önce mahalle muhtarlarına bildirilecek.

Başkan Arıkan: 'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluk'Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; 'Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insanımızın hayatına dokunmak, özellikle çocuklarımızın ihtiyaçlarına destek olmak var. Kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızın kişisel bakım ihtiyaçlarına katkı sunmak amacıyla bu projeyi başlattık. Çocuklarımızın kendilerini iyi hissetmeleri, yüzlerinde bir tebessüm oluşması bizim için çok değerli. Söke Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ücretsiz saç tıraşı hizmetinin, 7-18 Eylül tarihleri arasında belirlenen program kapsamında kırsal mahallelerde sürdürülmesi planlanıyor.