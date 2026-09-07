Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalara çevrilmişti.

Ekonomi, güvenlik, terörle mücadele, dış politika ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine kararları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşımızın refahını artıracak kararlar aldık.



Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz.

Selçuklu'yu Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden bir hamlede Cumhuriyete atlayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmuyoruz.

Bunlar son derece art niyetli toplumsal mühendisliklerdir. Milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan hiçbir proje başarılı olamadı. Ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Sayın Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleri katılımı ile muhteşem bir buluşmaya imza attık. Kardeşlerimiz ile Malazgirt'in yıl dönümünü kutladık.

Açık ve net söylemek isterim, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları türbinden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir inancın toplumun karşısında değildir. Türkiye kimsen gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleri ile yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak düşman olan kaybedecektir.

Girne'de yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile çalışmalara destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmekte. Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. Türkiye istikbalinden vazgeçmeyeceğini, namusunu çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Türkiye tarihi ve kültürel birikimi ile, potansiyeli ile dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Çok geniş coğrafya ile tarihi bağlarımız, akrabalıklarımız var.

Dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşım ile tüm ülkeler ile iş birliğini ilerletme gayretindeyiz. Şangay İşbirliği Teşkilatı, çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Teşkilatın 1 Eylül'de Bişkek'teki zirvesine iştirak ederek bu iradesini teyit ettik. Zirve kapsamında aralarında Putin'in de bulunduğu birçok hükümet devlet başkanı ile görüştük.

Geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatımız 2026 yılı ilk 8 ayında 185 milyar dolara çıktı. Sene sonu hedefe 1,7 milyar dolarlık fark kaldı. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.

ABD dair pek çok ülkede petrol fiyatları tarihi seviyeyi görmüş durumda. İsrail'in tertip ve tahrikleri ile başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı değil herkes ödemekte. Bu radikal zihniyet değişmedikçe kriz fırtınası değişmeyecektir. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz. Dün açıklanan program bunun örneğidir. Sıkıntılara rağmen üretimi, yatırımı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değil. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir.

COP-31 Zirvesi için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu alanı yeniliyor, her türlü hazırlığı yapıyoruz. Antalya'mızda trafiği de rahatlatacak adım atarak 38 kilometrelik yol çalışmalarını tamamladık. Bu yatırımlar Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak.

190'dan fazla ülkeden 100 binden fazla ziyaretçinin katılacağı zirveyi gerçekleştireceğiz.

81 ilde 500 bin sosyal konut için kuralarımızı çekmiştik. 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'daki 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu hayata geçireceğiz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz.