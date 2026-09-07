AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin 5 Eylül'deki belediye başkan vekilliği seçimine katılmamasına tepki göstererek, Cumhur İttifakı grubunun bugünkü olağan meclis toplantısına katılmadığını açıkladı. Sarıcaoğlu, 'Üsküdar Belediye Meclisi siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir. Yarın yapılacak başkan vekilliği seçiminde 21 meclis üyemizle yerimizi alacağız' dedi.

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı yönetimi, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yaşanan son gelişmeler ve belediye başkan vekilliği seçim sürecine ilişkin Üsküdar Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleşti.

'Üsküdar Belediye Meclisi, siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir'

Basın toplantısında konuşan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, 'Bugün burada yalnızca Cumhur İttifakı'nı temsilen değil; burada bulunmasa bile evlerinde kentsel dönüşümün yapılmasını, mahallelerinde çöplerinin toplanmasını ve çukurlu yollarının yapılmasını beklerken, 10 milyara yakın borçla, siyasi krizlerle ve hizmetsizliklerle karşı karşıya bırakılan; velhasılı hizmet bekleyen Üsküdarlıların sesi olmak adına bulunuyoruz. Biz bugün burada; ilk seçimde Beylikdüzü merkezli kayyım heyeti tarafından iradeleri gasp edilen vicdanlı Meclis üyelerinin yanında olduğumuzu ifade etmek ve iki buçuk yıllık süreç boyunca Üsküdar'da bir çivi bile çakmayan yönetimin, bugün tek bir gündem maddesiyle toplanmasını protesto etmek adına bulunuyoruz. Bundan yalnızca iki gün önce, 5 Eylül Cumartesi günü, Üsküdar'ın geleceği açısından son derece önemli bir seçim için Üsküdar Belediye Meclisi toplantıya çağrıldı. Cumhur İttifakı olarak 21 meclis üyemizle eksiksiz şekilde yerimizi aldık. Beylikdüzü merkezli kayyım heyeti, vicdanlı meclis üyelerinin tavırlarından korktuğu için seçime katılmama kararı aldı. Gerekli çoğunluğun oluşmasını engelleyerek belediye başkan vekilliği seçiminin yapılmasına mâni oldular. Üsküdar Belediye Meclisi, siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir. Bugün yaşananları değerlendirirken 5 Ağustos'taki Belediye Başkan Vekilliği seçimini de unutmuyoruz. İlk seçimde Meclis üyelerinin iradesini gasp eden Beylikdüzü merkezli kayyım heyeti, ikinci seçimde de vicdanlı Meclis üyelerinin meclise gelmesini engelleyerek seçimin yapılmasına mâni oldu. Üsküdar Belediye Meclisi 8 Eylül Salı günü yani yarın, belediye başkan vekilini seçmek üzere yeniden toplanacak' dedi.

'Biz Üsküdar'da yeni bir sayfanın açılmasını istiyoruz'

Cumhur İttifakı olarak yarın 21 meclis üyesinin belediye meclisinde olacağını söyleyen Sarıcaoğlu, 'Biz kapalı kapılar ardında kurulacak hesaplara değil, Meclisin hür iradesine güveniyoruz. Vicdanlı meclis üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan, vicdanlarıyla ve Üsküdar'ın geleceğini düşünerek oy kullanmasını istiyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler de göstermiştir ki Üsküdar Belediye Meclisinde hiçbir siyasi parti, hiçbir meclis üyesinin iradesini kendi tapulu malı gibi göremez. Meclis üyeleri her şeyden önce Üsküdar halkına karşı sorumludur. Biz Üsküdar'da yeni bir sayfanın açılmasını istiyoruz. Belediyenin enerjisinin soruşturmalara, siyasi krizlere ve Mecliste yaşanan tartışmalara harcanmasını istemiyoruz. Üsküdarlı komşularımız belediyesinden hizmet bekliyor. Gençlerimiz geleceklerini kurabilecekleri bir Üsküdar istiyor. Esnafımız yanında duran bir belediye istiyor. Ailelerimiz çocuklarının huzurla yaşayacağı bir Üsküdar istiyor. Mahallelerimiz yatırım bekliyor. Üsküdar'ın kaybedecek bir günü daha yok. Yarın yapılacak seçimde ortaya çıkacak iradenin Üsküdar'ımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak irademiz de tavrımız da açıktır: Meclisin iradesine sahip çıkacağız. Üsküdar'ın itibarına sahip çıkacağız. Üsküdarlının emanetine sahip çıkacağız. Ve hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün meclis üyelerimizi, hiçbir baskıya boyun eğmeden yalnızca vicdanlarının ve Üsküdar halkına karşı taşıdıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizim çağrımız kavga değil. Bizim çağrımız gerilim değil. Bizim çağrımız demokrasinin, hukukun ve Üsküdar halkının iradesinin gereğinin yerine getirilmesidir' ifadelerini kullandı.

'Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz'

Üsküdar Belediye Meclisinin bugün gerçekleştirilecek toplantısına Cumhur İttifakı grubu olarak katılmama kararı aldıklarını aktaran Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

'Bugüne kadar olduğu gibi, bugün de meclisin gündeminde Üsküdarlı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak, kentsel dönüşümü hızlandıracak, gençleri ve çocukları mutlu edecek hiçbir çalışma bulunmuyor. 29 aydır bununla mücadele ediyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi'nde Üsküdar'a hizmet konuşulmuyor. Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz. Ve Bu durumu protesto ediyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz tavır, Üsküdar'a daha iyi hizmet edilmesi gerektiğini vurgulama tavrıdır.'