Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan ve Gelecek Partisi’nin eski Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bugün Ankara Adliyesi’ne gelen Davutoğlu, savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu, işlemlerinin ardından adliye önünde açıklamalarda bulundu.

“Hiç kimsenin yargının üzerinde olmadığı inancıyla ifademi verdim”

Yargıya duyduğu saygı nedeniyle ifade verdiğini belirten Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yargı sürecine katıldığını söyledi.

Davutoğlu, “Hiç kimsenin de yargının üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürecin kendisi açısından üzücü olduğunu belirten Davutoğlu, geçmişte Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak görev yaptığını hatırlatarak, devlet kademesinde böyle bir uygulamayla ilk kez karşılaştığını dile getirdi.

“Ülkemin yurt dışında olumsuz algıyla anılmasını istemedim”

Soruşturmanın başlamasının ardından ulusal ve uluslararası basından çok sayıda görüşme talebi aldığını belirten Davutoğlu, bu taleplerin büyük bölümüne yanıt vermediğini söyledi.

Cuma günü eski devlet yetkilileri, siyasetçiler ve akademisyenlerin yer aldığı önemli bir kuruluşun programında konuşma yapmasının planlandığını aktaran Davutoğlu, söz konusu programı da iptal ettiğini açıkladı.

Davutoğlu, bunun gerekçesini ise “Kendi ülkemi, ülkemin yargısını bir olumsuz algıyla anılmasını asla istemedim” sözleriyle açıkladı.

“Siyasetten çekilme kararı aldım”

Davutoğlu, açıklamasının en dikkat çeken bölümünde siyasetten çekilme kararı aldığını duyurdu.

Bundan sonra siyasi faaliyetlerini sürdürmeyeceğini ancak görüşlerini açıklamaya devam edeceğini belirten Davutoğlu, hayatındaki temel ilkenin “emrolunduğu gibi dosdoğru ol” anlayışı olduğunu söyledi.

Akademik yaşamında ders verirken ve kitap yazarken de ülkesini ve devletini temsil ettiğini ifade eden Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde şeffaflık, hukuk devleti ve terörle mücadele konularını savunduğunu belirtti.

“Milletime söz veriyorum”

Davutoğlu, açıklamasının sonunda bundan sonraki hayatında da aynı anlayışla hareket edeceğini vurguladı.

“Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da vaktim bir milletim adına dosdoğru olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullanan Davutoğlu, siyasetten çekilmesine rağmen görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğinin mesajını verdi.