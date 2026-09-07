Elazığ’da yıllardır sürdürülen taziye geleneğine ilişkin dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Hacı Osmaniye Camii’nin derneği, caminin altında yer alan taziye bölümünde yemek verilmemesi yönünde karar aldı.

Kararın temelinde ise yakınını kaybeden ailelerin yas sürecinde bir de yemek hazırlama ve ikram etme yüküyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek bulunuyor.

“İnsanların yükünü hafifletmek istiyoruz”

Hacı Osmaniye Camii Dernek Başkanı Selahattin Doğan, alınan kararın amacının vatandaşlara yeni bir yük getirmek değil, tam tersine mevcut yüklerini azaltmak olduğunu söyledi.

Doğan, cenaze sahibinin zaten büyük bir acı yaşadığını belirterek, taziye sürecinde yemek organizasyonu gibi ek bir sorumluluğun aileleri zor durumda bırakabildiğini ifade etti.

“Biz burada yük olmaya değil, insanların yükünü hafifletmeye geldik” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Doğan, vatandaşların taziye için geldiklerinde Fatiha okuyup su ve çaylarını içtikten sonra ayrılmalarını istediklerini dile getirdi.

Kararın diğer camilere de yayılması isteniyor

Cami derneği, uygulamanın yalnızca Hacı Osmaniye Camii ile sınırlı kalmamasını ve Elazığ genelindeki diğer camilerde de benzer kararların alınmasını istiyor.

Kararın vatandaşların büyük bölümünden olumlu karşılık gördüğünü belirten Doğan, özellikle şehir merkezinde insanların yemek ihtiyacını karşılayabilecekleri çok sayıda lokanta ve işletmenin bulunduğuna dikkat çekti.

Taziye kültüründe yeni bir tartışma

Elazığ’daki uygulama, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yıllardır sürdürülen taziye yemeği geleneğini yeniden gündeme taşıdı.

Nitekim Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde de 2025 yılında kaymakamlık, belediye, müftülük ve mahalle muhtarlarının katıldığı istişare toplantısında cenaze ve taziye yemekleri konusunda benzer bir düzenleme ele alınmış; yemeklerin taziye evleri ve çadırlarında değil, farklı ortamlarda karşılanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmişti.

Bu nedenle Elazığ’daki kararın “Türkiye’de ilk” olduğu söylenemese de, bir cami derneğinin taziye alanında yemek verilmesini doğrudan yasaklaması ve uygulamanın kent geneline yayılmasını istemesi, taziye geleneği açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.

Kararın önümüzdeki dönemde başka cami ve taziye alanlarına da yayılıp yayılmayacağı ise merak konusu.