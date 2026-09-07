Kocaeli'de düzenlenen Plaj Şenlikleri'nde 539 sporcu, 7 gün boyunca futbol ve voleybol müsabakalarında kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları gençlere kazandırmak amacıyla 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde ödüllü Plaj Şenlikleri düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Plaj Şenlikleri'ne futbol ve voleybol tutkunu gençler yoğun ilgi gösterdi. Futbol, voleybol ve midi voleybol kategorilerinde toplam 539 sporcunun katıldığı 'Plaj Şenlikleri', heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Büyük final, büyük coşku

Kente renk ve heyecan katan turnuvaya futbolda 19 takım 133 sporcu katılım sağladı. Voleybolda ise midi kızlar kategorisinde 14 takım 196 sporcu, küçük kızlarda 26 takım 52 sporcu, büyük erkeklerde 38 takım 76 sporcu, büyük kadınlarda 41 takım 82 sporcu turnuvaya katıldı. Turnuvada gençler kumların üzerinde tüm yeteneklerini sergilerken final maçlarıyla heyecan zirveye ulaştı. Finalde müthiş golleri ve smaçları ile izleyenleri büyüleyen sporcular adeta şov yaptı. Turnuva, başarılı olan sporculara madalya ve kupa takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.