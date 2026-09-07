Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonuyla 2026 yılının başında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, ilk yılında önemli başarılara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun yanı sıra Portekiz ve Azerbaycan'daki uluslararası yarışlarda mücadele eden takım, son olarak Tour of Samsun'da takım şampiyonluğu elde etti. İstanbul'da 27 ülkeden takımların katıldığı organizasyonda da önemli bir başarı kazanan Muğla ekibi, kısa sürede uluslararası arenada dikkat çekti.

Türkiye'den davet edilen tek takım

Başarılı performansının ardından takım, 22-28 Eylül 2026 tarihleri arasında Pekin'de gerçekleştirilecek Tour of Beijing Mentougou International Road Cycling Race'e davet edildi. Türkiye'den yarışmaya davet edilen tek takım olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, üç etaplı organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden takımlarla mücadele edecek.

12 sporcudan oluşan takım kadrosunda İngiltere, Kazakistan ve Bulgaristan'dan birer olmak üzere üç yabancı sporcu bulunuyor. Takımın 21 Eylül'de Pekin(e ulaşması bekleniyor.

Cömert: 'Pekin'de önemli bir tecrübe kazanacağız'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, yarışın üst düzey ve zorlu etaplardan oluştuğunu belirterek, 'lk senemizde istediğimiz sonuçları alamayabiliriz ancak Türkiye'den davet edilen tek takım olmak ve böyle önemli bir organizasyonda tecrübe kazanmak bizim için çok değerli. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyemizin Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir kardeş kentinin bulunması bu yarışı bizim için daha da anlamlı kılıyor' dedi.

Başkan Aras: 'Muğla'nın adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, takımın başarısının Muğla'nın uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sunduğunu belirterek, 'Sporcularımızın kısa sürede böylesine önemli bir organizasyonda ülkemizi ve Muğla'mızı temsil edecek noktaya gelmesinden büyük gurur duyuyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda gençlerimizin başarılarını desteklemeye ve kentimizin adını dünyanın farklı noktalarında duyurmaya devam edeceğiz. Pekin'de mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum' dedi.