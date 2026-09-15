Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci; belediye yönetiminde ahilik kültürünün temel değerlerini esas aldıklarını belirterek, hizmet anlayışlarını birlik, dayanışma, dürüstlük ve adalet ilkeleri üzerine oluşturduklarını ifade etti.

Ahilik kültürünün Kırşehir ve Kaman açısından önemli bir değer olduğunu belirten Belediye Başkanı Emre Demirci; ahiliğin sadece esnaf ve sanatkârlar arasında değil, toplumun tüm kesimlerinde yaşatılması gerektiğini kaydetti. Belediye yönetimini oluştururken ahiliğin temel ilkelerinden yararlandıklarını ifade eden Başkan Demirci; belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini kaydetti.

Başkan Demirci açıklamasında; 'Ahilik kültüründe yer alan dayanışma, kardeşlik, emeğe saygı, dürüstlük ve hakkaniyet anlayışı yerel yönetimlerde de karşılık bulması; gerek Kaman'a yönelik hizmet çalışmalarımızı bu anlayış doğrultusunda sürdürüyoruz' dedi.