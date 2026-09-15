Manisa'nın Salihli ilçesinin başarılı judocusu Hira Kılkış, Çanakkale'de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Çanakkale'de gerçekleştirilen Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye'nin farklı bölgelerinden başarılı judocular mücadele etti. Organizasyonda Salihli Belediyesporlu sporcu Hira Kılkış, +70 kilogram yıldızlar kategorisinde tatamiye çıktı.

Rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyen Kılkış, şampiyonayı zirvede tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi olarak Salihli'nin gururu oldu.

Şampiyonada Salihli'yi temsil eden diğer sporcular da önemli dereceler elde etti. Göksu Delibay, 63 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, Mürüvetnur Özkan ve Sultannur Diker de +70 kilogram ümitler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Çanakkale'de başarılı sonuçlara imza atan Hira Kılkış, Göksu Delibay, Mürüvetnur Özkan ve Sultannur Diker'i tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.