Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya; Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayarak ahilik kültürünün Kırşehir ve Türkiye açısından önemine dikkat çekti.

Kaya mesajında; ahiliğin yalnızca esnaf ve sanatkârlar açısından değil, birlik, dayanışma, dürüstlük, helal kazanç ve üretim anlayışı bakımından da önemli bir değer olduğunu belirtti. Ahilik kültürünün günümüzde toplumsal dayanışma, adaletli paylaşım ve üretime dayalı kalkınma açısından yol gösterici olduğunu ifade eden Kaya, esnaf ve üreticilerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Anahtar Parti olarak emeğin karşılık bulduğu, esnafın güçlendiği, üreticinin desteklendiği, adalet ve liyakatin esas alındığı bir Türkiye hedeflediklerini belirten Kaya, Kırşehir'in Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir merkez olduğunu belirtti.