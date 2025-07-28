Genç iş insanı İçer hakkında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamaları yöneltildi.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, 14 Temmuz 2025 tarihinde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve halen hayati tehlikesi süren G.Ç. isimli bir mağdura ilişkin yürütülen soruşturmaya dikkat çekildi. Açıklamada, “Şüpheli G.İ. tarafından G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin edilerek kullanması sağlanmıştır. Bu kapsamda şüpheli hakkında uyuşturucu madde temini ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmış, Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir” denildi.

Gözaltı süreciyle ilgili adli işlemlerin devam ettiği ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kripto para piyasasında aktif rol oynayan ve son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Gökalp İçer’in adının bu tür bir soruşturmayla anılması, sektörde geniş yankı uyandırdı.