Erden Timur’un Şirketlerine TMSF Kayyumu Atandı
Soruşturmanın Detayları

Henüz soruşturmanın içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, operasyonun İstanbul merkezli yürütülmesi dikkat çekti. Sabah 07:54 sularında kamuoyuna yansıyan gelişme, bölge siyasetinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

CHP’den İlk Tepki: "Halkın İradesine Müdahale"

Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, duruma sert tepki gösterdi. Tezcan, operasyonu "kumpas" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:

"Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."