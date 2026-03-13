Soruşturmanın Detayları
Henüz soruşturmanın içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, operasyonun İstanbul merkezli yürütülmesi dikkat çekti. Sabah 07:54 sularında kamuoyuna yansıyan gelişme, bölge siyasetinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.
CHP’den İlk Tepki: "Halkın İradesine Müdahale"
Gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, duruma sert tepki gösterdi. Tezcan, operasyonu "kumpas" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:
"Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."