Operasyon, Adapazarı ilçesindeki bir iş merkezinde kurulan gizli poker masasına yapıldı. Polis ekipleri binaya girdiğinde, suç delillerini yok etmeye çalışan şahıslar kumar pullarını pencereden dışarı atmaya çalıştı. Ekipler, bu girişimi engelleyerek olay yerinde bulunan malzemelere el koydu.

Ofiste yapılan aramalarda, poker pulları, oyuncu isimlerinin yazılı olduğu çetele kağıtları, 1 pos cihazı ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kumar oynadığı belirlenen 18 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, kumar organizasyonunu düzenleyen 1 şüpheliye “kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.