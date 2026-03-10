Olay, 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22 sıralarında Kuyumcukent AVM’nin kapalı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun namlulu silahlarla hareket eden 7 şüpheli kapalı otoparka giriş yaptı. Şüpheliler, kapıda bulunan görevlilere silah doğrultarak kendilerini engellemelerine izin vermedi.

Soyguncular, içeride bulunan yaklaşık 20 milyon lirayı hızla bir araca yükledi. Kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şüpheliler kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye alırken şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan soygun anı, AVM’nin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, silahlı şüphelilerin otoparka girerek çevredeki kişileri tehdit ettiği ve paraları araca yükleyerek hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.