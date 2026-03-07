İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Erden Timur hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Timur’un ortağı ve sahibi olduğu bazı şirketlerin, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi. Bu çerçevede ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda söz konusu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.