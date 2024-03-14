Finans ekosistemine dijital ödeme kolaylığını getiren Halkbank, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile iş birliğine imza atarak, hizmet ağını genişletti. Ödemelerde gecikme riskini ortadan kaldıran yenilikçi ürünü “Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi” ile Halkbank, TÜRMOB meslek üyelerine alacaklarını, banka güvencesiyle tam ve zamanında tahsil etme imkanı sağlıyor.

Ödemeler zamanında

Ödemelerin tam ve zamanında gerçekleşmesini sağlayan sistem, hizmet alımı yapan mükellef firmanın, Halkbank Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden vade tarihi ve tutar girerek TÜRMOB meslek mensubunun hesap numarasına ödeme emri vermesi, TÜRMOB meslek mensubunun da Halkbank Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden kendisine gelen ödeme emrine onay vermesi ile çalışacak. Firmalar arasındaki vadeli ticarete ilişkin tahsilatın Halkbank güvencesiyle gerçekleşmesini sağlayan Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi’ne dahil olan TÜRMOB meslek mensupları böylece, vadesi gelen ödemelerini, hizmet sağladıkları müşterilerinin hesaplarında yeterli bakiye olmasa dahi tahsil edebilecekler.

Kolay başvuru imkânı

TÜRMOB meslek mensuplarından hizmet almak isteyen firmalar Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi’ne şubelerden veya www.halkbankkobi.com.tr web sitesinde yer alan Dijital Kredi Platformu’ndan kolayca başvurabilecekler. Ödeme emri verecek müşteri konumundaki mükellef firmalara, sisteme dahil olduklarında özel bir kredi limiti tahsisi gerçekleştirilecek. Ödeme emrinde yer alan vade tarihinde hesaplarında yeterli tutar olmaması durumunda, tahsis edilmiş kredi limitinden ödemenin yapılması sağlanacak. Mükellef firmalar, TÜRMOB meslek mensupları için Halkbank Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden ödeme emri verebilecek, emirlerini izleyebilecek ve TÜRMOB meslek mensubunun henüz onaylamadığı emirleri iptal edebilecekler.

TÜRMOB meslek mensupları ayrıca işlem yapmayacak

Müşteri firmalardan ödeme alacak olan TÜRMOB meslek mensuplarının sisteme dahil olmak için ayrıca bir işlem yapmaları gerekmeyecek. Halkbank’ta bilgileri güncel olan ve Halkbank Kurumsal İnternet Şubesi’ni kullanan tüm meslek mensupları, hizmet satışı yaptığı müşteri firmalar tarafından kendilerine tahsilat güvencesi olarak gönderilen ödeme emrini izleyebilecek, 3 gün içinde onaylayacak veya iptal edebilecek.