CHP'nin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları, Antakya Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi amfi tiyatroda düzenlenen proje tanıtım toplantısında Hatay'ın yüzünü değiştirecek projelerini açıkladı. HBB Başkanı Lütfü Savaş, Hatay için hazırlanan 'İyileşme Rehberi' ve 'Hızlı Yanıt Planı'nı tanıttı. 6 Şubat depreminin ardından şehrin yeniden inşası için büyük projeler ve sosyal tesislerin yanı sıra, Samandağ'dan Hassa'ya raylı sistem projesi ile ulaşımda devrim yapılacağı açıklandı.



"7 bin 643 konutun temellerini atacağız"

Yeni yapılacak konutların konforlu, güvenli ve sağlıklı sitelerden oluşacağını belirten Başkan Savaş, "Antakya’da Hollandalılar ile birlikte hibe ve kredi kaynağı ile 450 konut ve 84 ticari alan yapacağız. Saraycık ve Günyazı mahallelerinde toplamda 959 daire, Akasya ve Saraykent mahallelerinde 2 bin 340 konut ve 157 iş yeri, Defne ilçesi Çekmece ve Esentepe mahallelerinde 3 bin 334 daire ve 250 ticari alan, Kırıkhan’da 560 konut olmak üzere ilk etapta 7 bin 643 konutun temellerini atacağız” dedi.



Hatay'ın 'Hızlı Yanıt Planı” hazır

Hatay için bir “Hızlı Yanıt Planı” da hazırladıklarını belirten Başkan Savaş, "Bu kapsamda altyapı, enerji, kırsal kalkınma, kent güvenliği, ulaşım, eğitim, sağlık ve spor gibi hedef alanlarda 200’den fazla proje geliştirdik. Bunların bir bölümünün kaynağı onaylandı. Ulusal ve uluslararası bazı kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.



Ana hedef Samandağ'dan Hassa'ya raylı sistem

Samandağ ilçesinden başlayarak Hassa’ya kadar bir raylı sistem ulaşımını hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Savaş, "Raylı sistem projemiz, ilçelerimiz arasındaki ulaşımın hızlanmasını, konforlu olmasını sağlayacak, ilimize ticari ve turistik yeni hareketlilikler kazandıracak, gençlerin üniversiteye ulaşımını kolaylaştıracak ve şehrimize büyük değer katacak" dedi.



Emeklilere kendi işletecekleri sosyal tesisler

Zor dönemler yaşayan emekli ve yaşlılar için işletmesini de kendilerinin yapacağı sosyal tesisleri ilçelere kuracaklarını belirten Başkan Savaş, "Burada okuma odaları, hobi merkezleri, atölyeler bulunacak. Bakıma muhtaç büyüklerimize gıda, ilaç desteğinde bulunup, evde bakım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeklilerin, yaşlıların toplu taşımadan ücretsiz yararlanması uygulamasını devam ettirecek, onlar için tur organizasyonu, çeşitli etkinlikler düzenleyerek yaşlılarımızın evlere, konteynerlere hapsolmasını engelleyeceğiz" dedi.