Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından hazırlanan Türkiye’nin 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu kamuoyuna açıklandı. Raporda Türkiye’nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadeledeki mevzuat, kurumsal yapı ve uygulamaları değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin FATF’nin 40 tavsiyesinin 38’ine uyumlu bulunduğu belirtildi.

40 tavsiyenin 38’ine uyum

Bakanlık açıklamasında, teknik uyum değerlendirmesinde Türkiye’nin 40 tavsiyenin 38’inde uyumlu seviyede değerlendirildiği aktarıldı.

Etkililik değerlendirmesinde ise Türkiye’nin 11 kısa vadeli çıktının 3’ünde “önemli ölçüde etkili”, 8’inde ise “ılımlı ölçüde etkili” bulunduğu kaydedildi.

Rapordaki değerlendirmelerin Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesinde son dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerin ve uygulamaların etkisini ortaya koyduğu belirtildi.

Bakanlıktan gri liste mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, raporun ardından özellikle Türkiye’nin FATF gri listesine yeniden alınma ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, Türkiye’nin söz konusu alanlarda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı, bu nedenle gri liste riskinin olmadığı hususlarının FATF tarafından açık şekilde tescil edildiği ifade edildi.

Türkiye, FATF tarafından Haziran 2024'te gri listeden çıkarılmıştı. Yeni değerlendirme raporunda ortaya konulan sonuçların, Türkiye’nin mali suçlarla mücadele sistemindeki mevcut durumunun kapsamlı bir değerlendirmesini sunduğu belirtildi.

Çalışmalar devam edecek

Bakanlık, FATF raporunda dikkat çekilen alanlarda iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Bu kapsamda 2026-2030 dönemini kapsayan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi ile 2025-2029 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi doğrultusunda çalışmaların devam edeceği açıklandı.

Bakanlık, mali sistemin bütünlüğünün korunması ve suç gelirleri ile terörizmin finansmanına karşı mücadelenin öncelikli alanlar arasında yer alacağını vurguladı.