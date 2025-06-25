Konfeksiyon üretim zincirinin her aşamasına yönelik makine, ekipman ve otomasyon çözümlerinin sergilendiği fuar, hem Türkiye’nin üretim gücünü hem de sektörün geleceğe dair vizyonunu ortaya koyuyor. Dört gün boyunca uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayacak olan organizasyon, yerli üreticilerin küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

“1,5 yıllık emeğin ürünü”

Açılış töreninde konuşan Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, fuarın uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirterek, “1,5 yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olan Garment Tech İstanbul Fuarı, sektörümüz için nefes alma noktası olacak. Küresel krizlerin gölgesinde dahi üretmeye devam eden Türk sanayisine destek olmayı misyon edindik” dedi.

Fuarın uluslararası ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Güney, 82 ülkeden binlerce ziyaretçinin davetiyeleri doldurduğunu, bunun da organizasyonun küresel bir marka olma yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sektörden fuara tam destek

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca ise konuşmasında, sektörün içinden geçtiği zorlu sürece rağmen teknolojik dönüşümle ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. “Artık inovasyon ve otomasyon sistemlerine daha çok yatırım yapmamız gerektiğinin farkındayız. Avrupa ile aramızdaki farkı ciddi oranda kapattık” diyen Eyyüpkoca, Türkiye’nin ihracat potansiyelinde tekstil ve konfeksiyonun her zaman ön sıralarda yer aldığını hatırlattı.

“Markalı ihracat büyük önem taşıyor”

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Dr. Ümit Özüren ise konuşmasında, sektörün Türkiye ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. 50 milyar doları aşan üretim gücü ve 1 milyon kişilik istihdam kapasitesiyle hazır giyim sektörünün dönüşümden geçtiğini belirten Özüren, “Katma değerli üretim ve tasarım, sektörümüzün geleceği için hayati. Markalı ihracat ise rekabet gücümüzü artıracak en önemli faktör” ifadelerini kullandı.

“Dayanışmayla aşarız”

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Konfeksiyon Makineleri Fuarı Danışma Kurulu adına konuşan Kaya Aşcı da, sektörün dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağına inandıklarını belirtti. “40 yılı aşkın süredir Türk konfeksiyonuna hizmet ediyoruz. Sadece makine satmıyor, çözümler de geliştiriyoruz. Bugün de burada sektörümüzle omuz omuza vererek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Yeni teknolojiler fuarda ilk kez tanıtılıyor

Garment Tech İstanbul Fuarı’nda bu yıl birçok yenilikçi teknoloji ilk kez tanıtılıyor. Yapay zekâ ile entegre edilen üretim sistemleri, bulut tabanlı uzaktan kontrol teknolojileri, tam otomasyonlu kumaş kesim ve dikim sistemleri fuarın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Ayrıca dijital baskı teknolojileri, ütüleme ve paketleme çözümleri ile sürdürülebilir üretim sistemleri de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Ticari iş birliklerinin merkezi

Sadece bir ürün teşhir alanı değil, aynı zamanda bir ticaret platformu olma özelliği de taşıyan Garment Tech İstanbul, sektör profesyonellerine bire bir iş görüşmeleri yapma ve uzun vadeli iş bağlantıları kurma fırsatı sunuyor. Fuar boyunca gerçekleşmesi planlanan makine satışları ve iş birlikleri, hem Türk sanayisine hem de küresel tekstil ticaretine ciddi katkılar sağlayacak.

Garment Tech İstanbul Fuarı, konfeksiyon ve hazır giyim sektörünü yalnızca bugüne değil, geleceğe de hazırlayan, teknolojiyle üretimi buluşturan stratejik bir organizasyon olarak öne çıkıyor.