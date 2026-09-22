Karadeniz’de fındık hasat sezonunun sona ermesiyle birlikte üreticilerin ürünlerini değerlendirme süreci başladı. Son yıllarda yaygınlaşan butik fındık işleme atölyeleri, özellikle gurbetçilerin kendi fındıklarını farklı ürünlere dönüştürmesine imkan sağlıyor.

Geçmiş yıllarda fındığını emanete bırakan veya kabuklu olarak satan üreticiler, artık ürünlerini işlettirerek katma değerli şekilde değerlendirmeyi tercih ediyor. Gurbetçiler de işlenen fındıkları vakumlu paketler halinde yaşadıkları şehirlere götürüyor.

Fındık ezme ve krokan gibi ürünlere dönüşüyor

Butik işletmelerde üreticilerin getirdiği fındıklar, talebe göre kırılıp işleniyor. Fındığın yanı sıra kavrulmuş ürün, fındık ezmesi ve krokan gibi farklı ürünler de hazırlanıyor.

İşlenen ürünlerin önemli bir bölümü üreticilerin kendi tüketiminde kullanılırken, bazı üreticiler ise hazırlanan ürünleri yaşadıkları bölgelerde değerlendirerek satışa sunuyor.

Bu yöntem, toplam fındık rekoltesi içinde sınırlı bir hacme sahip olsa da ürünün üretici tarafından doğrudan değerlendirilmesi ve iç tüketime kazandırılması açısından dikkat çekiyor.

"Üretici fındığından daha fazla katma değer elde ediyor"

Giresun’da fındık işleme atölyesi işleten İlker Uzuner, butik işletmelerin üreticilere farklı bir imkan sunduğunu belirtti.

Uzuner, amaçlarının fındığı katma değerli ürünlere dönüştürerek hem üreticiye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Üreticinin kendi fındığını işlettirmesi sayesinde üründen daha fazla fayda sağlayabildiğini belirten Uzuner, hazırlanan ürünlerin iç tüketimde değerlendirilebildiğini veya üretici tarafından pazarlanabildiğini söyledi.

Gurbetçiler fındığını işlettirip memleketten götürüyor

Gurbetçilerin fındıklarını değerlendirme biçiminde de değişim yaşandığını aktaran Uzuner, geçmişte ürünlerin büyük bölümünün emanete bırakıldığını, artık ise birçok üreticinin fındığını işlettirerek memleketinden götürmeyi tercih ettiğini belirtti.

Uzuner, gurbetçilerin fındıklarını kırdırıp istedikleri miktarlarda vakumlu paketler hazırlattığını, ayrıca ezme ve krokan gibi ürünler yaptırdığını kaydetti.

Karadeniz'de butik işletmelerin sayısı artıyor

Fındık üretiminin yoğun olduğu sahil kesimlerinde butik işleme işletmelerinin sayısının arttığı belirtiliyor.

Üreticinin kendi ürününü işlettirerek farklı biçimlerde değerlendirmesine imkan sağlayan bu işletmeler, fındığın yalnızca kabuklu ürün olarak satışının ötesine geçmesine katkı sunuyor.

Sektör temsilcilerine göre butik işletmelerin toplam fındık üretimindeki payı henüz sınırlı olsa da üreticinin kendi ürününü katma değerli hale getirmesi ve iç tüketimde değerlendirmesi açısından bu model giderek daha fazla ilgi görüyor.