İstanbul'da yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik işlemler mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı yazılı başvurunun ardından başlatıldığı belirtildi.
AZTEK paylarıyla ilgili paylaşımlar incelendi
Başsavcılık Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformu X'te "@HECTORAS58" kullanıcı adıyla faaliyet gösteren hesaptan yapılan paylaşımlar incelemeye alındı.
Yapılan tespitlere göre söz konusu hesaptan 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.