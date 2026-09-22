İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Yapılan tespitlere göre söz konusu hesaptan 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Başsavcılık Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformu X'te "@HECTORAS58" kullanıcı adıyla faaliyet gösteren hesaptan yapılan paylaşımlar incelemeye alındı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı yazılı başvurunun ardından başlatıldığı belirtildi.

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İstanbul'da yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik işlemler mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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