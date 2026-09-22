Borsa İstanbul’da şirketlerin paylarına ilişkin hareketlilik 21 Eylül’de de devam etti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere göre, çok sayıda şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirirken, bazı şirketlerin hakim ortakları ve yöneticileri de piyasadan pay aldı.

Geri alım tarafında özellikle TUKAS, ENERY, MAGEN, AKFGY, PAHOL ve EGEGY işlemlerde öne çıktı.

TUKAS’ta 46,5 milyon lotluk geri alım

Günün en yüksek miktarlı geri alımlarından biri TUKAS tarafında gerçekleşti. Şirket, 46 milyon 500 bin adet payı 1,75-2,02 TL fiyat aralığından geri aldı.

ENERY, 11 milyon 695 bin adet payı 11,84-12,63 TL aralığından geri alırken, PAHOL 10 milyon adet payı 0,97 TL fiyattan geri aldı.

MAGEN tarafından gerçekleştirilen geri alımın miktarı 7 milyon adet olurken, işlemler 24,52 TL fiyattan yapıldı. AKFGY ise 2 milyon adet payı 2,32-2,41 TL fiyat aralığından geri aldı.

EFOR’da 55 milyon adet pay alındı

Şirket ortaklarının gerçekleştirdiği alımlar arasında ise EFOR dikkat çekti. Efor Holding, 18,30-19,62 TL fiyat aralığından 55 milyon 70 bin 141 adet pay aldı. Bu işlemle Efor Holding’in şirket sermayesindeki payı yüzde 9,10’a yükseldi.

PSGYO ortağı Abdulkerim Fırat da 18 milyon 676 bin 127 adet payı 2,01 TL fiyattan aldı.

AKSA tarafında Akkök Holding tarafından gerçekleştirilen 3 milyon 300 bin adetlik alımla birlikte holdingin şirket sermayesindeki payı yüzde 40,34’e çıktı.

Yönetici ve ortakların alımları da dikkat çekti

METEN’de Metin Güneş, 3 milyon 79 bin 387 adet pay alarak sermayedeki payını yüzde 35,51’e yükseltti.

CVKMD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 450 bin adet pay alırken payı yüzde 70,07’ye çıktı.

AHSGY Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ekşi’nin 385 bin adetlik alımı sonrasında payı yüzde 22,25’e yükseldi.

GLRMK tarafında Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım’ın 275 bin 909 adetlik alımıyla pay oranı yüzde 47,12’ye ulaştı.

TKFEN’de Cevahir Taahhüt İnşaat tarafından alınan 80 bin adet pay sonrasında, birlikte hareket eden şirketlerle toplam pay oranı yüzde 37,12 oldu.

Çok sayıda şirkette geri alım yapıldı

21 Eylül’de geri alım gerçekleştiren diğer şirketler arasında AHGAZ, ALFAS, ATAKP, ATLAS, BALAT, BOBET, BORSK, CITAS, DCTTR, EGEGY, GEDIK, GLYHO, GRSEL, ISKPL, LMKDC, MASFN, MERCN, MTRYO, NTHOL, OFSYM, ORZAX, OYLUM, PCILT, PRKME, TEZOL ve TRALT yer aldı.

Öte yandan DCTTR hakim ortağı Levent Sadık Ahmet’in 39 milyon adet paya ilişkin Pay Satış Bilgi Formu başvurusunun geri çekilmesi için SPK’ya başvurduğu açıklandı.

METRO paylarında ise ATLAS ve MTRYO tarafından ayrı ayrı 500 bin adetlik alımlar gerçekleştirildi. TRENJ ve TRMET paylarında da TRALT tarafından alımlar yapıldı.