Raporda; iklim değişikliyle mücadeleden sürdürülebilir finansmana, enerji verimliliğinden çevresel ve sürdürülebilirlik yönetişimine kadar Bankanın sürdürülebilirlik alanındaki performansı ve gelecek dönem hedefleri ortaya koyuldu.

‘Yarına Varız’ yaklaşımıyla sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdüren Türkiye Finans Katılım Bankası, TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu 2025 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı. Bankanın 2025 yılında gerçekleşen Sera Gazı Toplam Emisyonu %40 azaldı. Türkiye Finans Katılım Bankası’nın yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağladığı toplam finansman hacmi ise 2025 yılında 7,1 milyar TL oldu.

Verimlilik, enerji yönetimi ve dijitalleşme başarıyı getirdi

Sera Gazı Protokolü (2004) doğrultusunda ‘finansal kontrol’ yaklaşımıyla hesaplanan sera gazı emisyonlarında Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2025 yılı verilerinde bir önceki yıla göre önemli bir düşüş olduğu tespit edildi. Banka 2025 yılında sera gazı emisyonunu %40 oranında azalttı. Enerji yönetimi, bina verimliliği ve dijitalleşme odaklı operasyonel iyileştirmeler, Bankanın sera gazı performansındaki bu anlamlı azalışın temel unsurları arasında yer aldı.

Sürdürülebilir finansmana destek arttı

Türkiye Finans Katılım Bankası, bu yıl da yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen yatırımların finansmanına öncelik verirken kredi tahsis süreçlerinde çevresel ve sürdürülebilirlik yönetişimi konularını dikkate alarak sürdürülebilir finans yaklaşımını destekledi. 2024 yılındaki yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağlanan finansman tutarı 4,9 milyar TL iken 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık %45 artışla 7,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, 2025 yılı itibarıyla ilk kez Yeşil Varlık Oranı raporlamaya başladı ve bu oran ise %3,8 olarak kaydedildi.

“Yarına Varız taahhüdümüzü somut hedefler ve ölçülebilir sonuçlarla güçlendiriyoruz”

Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Müge Öner rapor hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, uzun vadeli değer yaratmanın ve güçlü bir gelecek inşa etmenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. ‘Yarına Varız’ yaklaşımımızı somut hedefler, ölçülebilir sonuçlar ve bağımsız güvenceyle destekleyerek sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. 2025 yılında sera gazı emisyonlarımızı yüzde 40 oranında azaltırken, yenilenebilir enerji ve iklimle bağlantılı yatırımlara sağladığımız 7,1 milyar TL’lik finansmanla reel sektörün yeşil dönüşümüne katkımızı da %45 oranında arttırarak güçlendirdik. Katılım finansın reel ekonomiyi destekleyen, insana ve doğaya değer veren yaklaşımını sürdürülebilirlik anlayışımızla birleştirerek, bugün attığımız adımlarla yarının daha dirençli ve sürdürülebilir ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.”