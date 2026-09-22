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Daniel Moreno ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a 2 gol, 7. haftasında İstanbulspor'a 2 gol ve 8. haftasında Mardin 1969 Spor'a 1 gol atarak son 3 maçta 5 gol attı. Daniel Moreno, Taulant Seferi'den sonra takımda en fazla gol atan ikinci oyuncu konumunda.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 8. haftasını 1-0'lık Mardin 1969 Spor galibiyeti ile kapattı. Mardin 1969 Spor maçında sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika sahada kalan Daniel Moreno 1 gol attı. Mardin 1969 Spor maçının 69. dakikada Benhur Keser'in asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Moreno, üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösterdi.

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