OYAK, Tamek-Sagra, Arma İlaç ve OYAK İnşaat şirketleriyle, bu yıl 21'inci kez kapılarını açan uluslararası ticaret ve yatırım platformlarından MÜSİAD EXPO'ya katılacak.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 23-26 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliğe, 114 ülkeden 50 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ve 70 ülkeden 400'ü aşkın heyetin katılması bekleniyor.

Küresel ticaretin farklı sektörlerinden üreticiler ile alıcıları bir araya getirecek fuarda, ikili iş görüşmeleri (B2B), yatırım temasları ve ticari diplomasi buluşmaları gerçekleştirilecek.

Etkinlik, katılımcı şirketlere yeni pazarlara erişim sağlama, uluslararası iş ağlarını genişletme ve stratejik iş birlikleri geliştirme imkânı sunacak.

OYAK şirketleri Tamek-Sagra, Arma İlaç ve OYAK İnşaat; fuar boyunca faaliyet alanlarını, ürün ve hizmetlerini yerli-yabancı sektör temsilcilerine tanıtacak. Öte yandan fuarda OYAK İnşaat standında Mormarin Villas ve OYAKKENT Silüet projesinin maketleri, LED ekranda satıştaki OYAKKENT Silüet, OYAK Çiğli, OYAK Seyirce 2. Etap, Mormarin Villas ve Prime Tower Maslak projesine ait videolar da yer alacak.

MÜSİAD EXPO, dünyanın farklı bölgelerinden iş insanlarını, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek Türkiye'nin üretim gücünü ve ihracat potansiyelini uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor.