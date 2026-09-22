Samsun Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Asiye Nur Bilgin, Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Asiye Nur Bilgin, Sivas'ta gerçekleştirilen Tekvando Türkiye Şampiyonası grup aşamalarını başarıyla tamamlayarak final etabına yükseldi. Üstün performansıyla rakiplerini saf dışı bırakan Canikli sporcu Asiye Nur Bilgin, elde ettiği derecelerle şampiyonanın 3 Ekim 2026 tarihinde Ordu'da düzenlenecek olan final etabında boy gösterecek. Canikli sporcuyu başarılarından dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, spora ve sporculara yönelik destekleri sürdürdüklerini belirterek, 'Canik'imizde şampiyon sporcular yetiştiriyoruz' dedi.

Tekvando Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele edecek olan Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Asiye Nur Bilgin'e başarı dileklerinde bulunan Başkan Sandıkçı, 'Canik'imizde şampiyon sporcular yetiştirmeye, spora ve sporcuya yönelik desteklerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bir taraftan çocuklarımızı erken yaşlarda sporla tanıştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan bireysel ve takım sporlarında sporcularımızın başarılarına sevinçle şahitlik ediyoruz. Tekvando Türkiye Şampiyonası'nın final etabında mücadele edecek olan Canik Belediyespor Kulübü sporcumuz Asiye Nur Bilgin'e yürekten başarılar diliyorum. Sporcumuzun yetişmesinde katkılarda bulunan antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.