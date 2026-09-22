Borsa İstanbul A.Ş., pay endekslerinde yılın son çeyreğine yönelik dönemsel değerlendirme çalışmasını tamamladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde kapsam değişiklikleri yapılacak.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti çerçevesinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda belirlenen yeni liste, 1 Ekim – 31 Aralık 2026 döneminde uygulanacak.

Yatırımcılar yakından takip ediyor

Endeks değişiklikleri, özellikle kurumsal yatırımcılar ve endeks bazlı fonlar açısından önem taşıyor. Bir hissenin BIST 30, BIST 50 veya BIST 100 kapsamına dahil edilmesi ya da endeksten çıkarılması, ilgili paylarda işlem hacmi ve yatırımcı ilgisini etkileyebiliyor.

Borsa İstanbul’un açıkladığı değişikliklerin detayları, KAP’ta yayımlanan ek tablolar üzerinden takip edilebiliyor.

Sekiz endekste değişiklik yapılacak

Yeni dönemde kapsamı güncellenecek endeksler şöyle:

BIST 30

BIST 50

BIST 100

BIST 500

BIST Likit Banka

BIST Banka Dışı Likit 10

BIST Sürdürülebilirlik

BIST Sürdürülebilirlik 25

Borsa İstanbul’un açıkladığı yeni endeks yapısı, 2026 yılının son çeyreğinde yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve bireysel yatırımcıların kararlarında önemli bir referans olmaya devam edecek.