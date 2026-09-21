Türkiye çimento sektörünün lideri OYAK Çimento, Mardin Fabrikası'nda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) standartlarında büyük bir başarıya imza atarak "Kayıp Zamanlı Kazasız 1000 Gün" eşiğini geride bıraktı. Tüm faaliyetlerinde "önce insan" anlayışıyla hareket eden şirket, güçlü İSG kültürünün ve ortak sorumluluk bilincinin sonucu olan bu anlamlı kilometre taşını tüm çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte kutladı.

"Sürdürülebilir başarının temelinde çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği var"

Mardin Fabrikası'nda elde edilen bu önemli başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela, şunları dile getirdi: "Mardin fabrikamızda ulaşılan 1000 günlük kayıp zamanlı kazasız çalışma, hepimizin ortak emeğinin ve kararlı yaklaşımının bir sonucu. Bu başarı; iş güvenliğine bağlılığımızın, disiplinli çalışma anlayışımızın ve operasyonel mükemmellik hedefimizin güçlü bir göstergesi. Sürdürülebilir başarı ve verimli operasyonların temelinde çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bulunuyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden kutluyor, bu gurur tablosundaki katkıları için her birine teşekkür ediyorum."

İSG bir zorunluluk değil, yaşam biçimi

İş sağlığı ve güvenliğini tüm operasyonlarında "vazgeçilmez öncelik" olarak kabul eden ve çalışmalarını "sıfır kaza" hedefi doğrultusunda OYAK Çimento, İSG standartlarını sadece yasal bir kural olarak değil kurumsal kültürün ve günlük çalışma süreçlerinin ayrılmaz bir yaşam biçimi olarak benimsiyor. Mardin Fabrikası'nda ulaşılan 1000 kazasız gün başarısı; disiplinli çalışma anlayışı, önleyici yaklaşım ve tüm çalışanların katılımıyla oluşturulan güçlü güvenlik kültürünün somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.