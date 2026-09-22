DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye değer katan projelerini CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret etti.

Ziyaretin artından açıklamalarda bulunan Yüksel Kepenek, 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ettik. Honaz'ımızda hemşehrilerimizin yaşamına dokunan, ilçemizin geleceğine değer katan projelerimizi ve çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz 8 önemli projemizin davetini de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımıza ilettik. Honaz'ımız için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri ve kıymetli sohbetleri için teşekkür ediyorum' dedi.