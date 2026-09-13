Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 'Fırat'ın İncisi' olarak anılan tarihi Rumkale'nin eşsiz manzarasında gerçekleştirildi. Toplam 4 bin 440 sporcunun katıldığı festival; doğa yürüyüşü, yüzme, bisiklet ve dragon bot yarışlarının yanı sıra birbirinden renkli su ve hava gösterilerine sahne oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, sporcuları ve doğaseverleri Fırat'ın kıyısında bir araya getirdi. Hafta boyu devam eden etkinliklerde dragon bot yarışları ile flyboard, jet ski, jetcar, paramotor ve banana gösterileri izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Programda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri, açılış konuşmaları öncesinde Rumkale Cam Teras'tan paramotor ve flyboard gösterilerini izledi.

37 takımdan 740 sporcu kürek çekti

Festivalin en önemli sportif organizasyonlarından biri olan Türkiye Dragon Bot Yarışması'nda 37 takımdan 740 sporcu mücadele etti. Gaziantep'i 10 takımın temsil ettiği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için Fırat'ın sularında kıyasıya yarıştı. Takımların uyum, dayanıklılık ve mücadele gücünü sergilediği yarışlar, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı organizasyonda katılımcılar, Rumkale'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı da buldu.

4 bin 440 sporcu Rumkale'de buluştu

Festival kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü, yüzme, çadır kampları, bisiklet ve dragon bot etkinliklerine toplam 4 bin 440 sporcu katıldı. Farklı branşları tek organizasyonda buluşturan festivalle Rumkale'nin su sporları ve doğa turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amaçlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mustafa Özdal yarışmalar öncesi teknik bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Fatma Şahin: 'Her yıl daha da güçlü bir katılım oluyor'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalde yaptığı konuşmada projeyi koordine eden ve emek veren herkese teşekkür ederek, 'Ben çok heyecanlıyım. Burayı ilk gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. Buradaki güzellikten ne şehrin ne ülkenin haberi vardı. Şimdi her geçen gün daha da güçlü bir katılım oluyor. Diğer şehirlerden katılımcı gençlerimiz burada. Akdeniz, Karadeniz burada. Enerjileriyle her yıl Rumkale'ye şeref getiriyorlar. Her yıl enerjinizle buradasınız. 1'inci festivalle başladık 7'ncisindeyiz. Sizinde gördüğünüz gibi her yıl daha da güçleniyoruz. Rumkale'yi dünyaya tanıtmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Burada Rumkale'nin tarihi, bereketi var. Suyun olduğu yerde medeniyet ilerliyor. Medeniyet tarihtir, mazidir, bugünümüzdür, geleceğimizdir. Allah'ın izniyle bu attığınız her kürek, yaptığınız her bir çalışma, verdiğiniz her bir mesafe bizi geçmişten geleceğe götürsün. Sporun kaybedeni yoktur' diye konuştu.

Kemal Çeber: 'Sporculara başarılar diliyorum'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber festivaldeki konuşmasında gördüğü manzara karsışındaki heyecanını belirterek, 'Yarışacak tüm yarışmacılarımız hoş geldiniz, hepinize başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim' diye konuştu.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin çok önemli bir organizasyon olduğunu ve her yıl büyümeye devam ettiğini belirterek, 'Burada sadece Fırat'ın çocuklarının değil, Fırat'ın güçlü sularında sporcu olarak da yarışacaklarını umut ediyoruz' diye konuştu.

Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Fatih Aksoy Dragon Bot branşını Gaziantep'te gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve emek veren herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol tarafından yarışların startı verildi. Kıran kırana geçen müsabakalarda ter döken sporcular, performanslarıyla göz doldurdu.

Yarışmaların ardından ödül törenine geçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Özgüler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Aksoy, Gaziantep Gençlik ve İl Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ve Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Fatih Aksoy tarafından Dragon Bot Türkiye Şampiyonası Kadınlar kategorisinde derece alan takım sporcularına madalya takımlara kupalarını takdim etti.