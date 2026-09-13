Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ömerli Çocuk Maratonu, spor, eğlence ve heyecanı bir araya getirdi. Yaklaşık 2 bin çocuğun katıldığı organizasyonda 0-13 yaş arasındaki minik sporcular, kendileri için hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele etti.

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Ömerli Çocuk Maratonu, Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarından gelen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, gün boyunca renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanını dolduran çocuklar, yarış öncesinde hem eğlendi hem de maraton heyecanını yaşadı. Farklı yaş gruplarındaki minik sporcular, yaş kategorilerine uygun olarak hazırlanan parkurlarda mücadele etti. Yarış boyunca çocukların azmi ve heyecanı dikkat çekerken, aileler de parkurun kenarından çocuklarına destek verdi. Minik sporcular, maratonu tamamlamak için büyük bir motivasyonla koştu.

Sadece yarışla sınırlı kalmayan etkinlikte çocuklar için oyun grupları ve çeşitli aktiviteler de hazırlandı. Yarışlarını tamamlayan çocuklar, etkinlik alanındaki oyun ve eğlence alanlarında keyifli vakit geçirdi. İkramlar ve sürpriz ödüllerle zenginleştirilen organizasyon, çocuklar kadar ailelere de keyifli bir gün yaşattı.

Maratonun sonunda yarışmaya katılan tüm sporculara madalyaları takdim edildi. Çocukların büyük mutluluk yaşadığı madalya töreninde, minik sporcular emeklerinin karşılığını almanın sevincini yaşadı. Organizasyon, çocuklara sporu sevdirmek, fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler arasında yer aldı.

Maratona katılan Muhammed Enes Çelik, 'Eğlenmeye geldik. Birinci olmayı düşünüyordum ama ben de herhalde beş ya da altıncı olmuşumdur. Güzel geçti. Eğlence var, penaltılar var, tırmanacağız. Orhan Çerkez'e teşekkür ediyoruz' dedi.

Ömerli Çocuk Maratonu'nda yarışan Ayşe Beril Eren, 'Bugün koşu yarışına katıldık. Şişme oyun grubunda oynayacağız. Bizim için güzel ve eğlenceli bir gün olacak. Şişme parklar var, çok güzel. Atışlar var, patlamış mısır var. Bir sürü eğlenceli etkinlik var. Orhan Çerkez'e teşekkür ederim' dedi.