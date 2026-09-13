Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Otodrag Şampiyonası 3. Ayak Yarışları, Kepez Yeni Drag Pisti'nde hız, adrenalin ve heyecanı bir araya getirdi. Sporcuların kıyasıya mücadelesini takip eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gençlerin motor sporlarını güvenli pistlerde gerçekleştirmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen otomobil sporcularının mücadele ettiği organizasyonda, hız ve adrenalin dolu yarışlar sporseverlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, farklı kategorilerde en iyi dereceyi elde edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Pistte gerçekleştirilen yarışlar izleyicilerden yoğun ilgi görürken, motor sporları tutkunları da yüksek performanslı araçların mücadelesine yakından tanıklık ediyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yarışların ikinci gününde Kepez Yeni Drag Pisti'ne gelerek organizasyonu yerinde takip etti. Motor sporlarına olan ilgisini pistte de gösteren Başkan Kocagöz, yarışlar öncesinde bir araca binerek Kepez Yeni Drag Pisti'nde deneme sürüşü gerçekleştirdi. Sporcularla ve gençlerle bir araya gelen Başkan Kocagöz, yarışların yalnızca hız mücadelesi olmadığını belirterek, 'Bugün sadece otomobiller değil; emek, cesaret ve tutku yarışıyor' dedi.

Mesut Kocagöz: 'Gençler için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz'

'Siz gençler bizim için çok değerlisiniz' diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, 'Sizler sokaklarda, caddelerde güvenli olamayan alanlarda bu sporu yapmayın diye bizler böyle pistler yapıyoruz. Umarım memnun olmuşsunuzdur ' diye konuştu.

Her geçen yıl organizasyonun daha da iyi olacağını belirten Başkan Kocagöz, gençler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kocagöz, 'Biz gençler için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu yarışların inanın bizim için şampiyonu yok Şampiyon hepinizsiniz. Burada emek veren, yarışlara katılan herkese teşekkür ediyorum. Kazasız belasız yarışlar diliyorum' dedi.

Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, organizasyon motor sporları tutkunlarına da heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.