Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcusu Nurbade Büber, kadınlar kumite 61 kilogramda Avrupa şampiyonu olurken, takım kumitede Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 8-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'na 26 ülkeden 141 üniversite katıldı. Şampiyonada Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına tatamiye çıkan Nurbade Büber, kadınlar kumite 61 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Büber, kadınlar takım kumite müsabakalarında ise Avrupa üçüncülüğü elde ederek ikinci kez kürsüye çıktı. Başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle Türkiye'yi, Manisa Celal Bayar Üniversitesini ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'u uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Nurbade Büber'in elde ettiği çifte derece, Manisa'da ve Türk karate camiasında büyük sevinç yaşattı.