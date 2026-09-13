Bursa Artvin Vakfı'nda olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Tek listeyle gidilen seçimde Doç. Dr. Adnan Demirci, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen kongreye AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve davetliler katıldı. Kongrede vakfın geride bıraktığı 30 yıllık süreç değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler de paylaşıldı.

Yeni dönemde vakfa Bursa'da, özellikle Nilüfer'de bir genel merkez binası kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Bursa Artvin Vakfı Başkanı Doç. Dr. Adnan Demirci, 'Vakfımız 1996 yılında kurulmuştur. Bu sene 30. kuruluş yıl dönümümüzde olağan genel kurulumuz var ve biz de yönetim olarak 3. dönem tek liste adayız. Vakfımız için, camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Bu dönem vakfımıza Bursa'da, özellikle de Nilüfer'de bir yer kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili bir projemiz var. En büyük hedefimiz bu dönem için bir genel merkez binası olacak' dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Artvin'de doğup Bursa'da büyüdüğünü belirterek kendisini hem Artvinli hem Bursalı olarak gördüğünü söyledi. Özdemir, Artvin kültürünün çocuklara aktarılmasının ve Bursa'daki hemşehrilerle ortak yaşamın sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, 'Hem oranın kültürünü çocuklarımıza taşımak hem de oradan gelmişsiniz, buradaki Bursa'daki hemşehrilerimizle ortak yaşamı sürdürebilmelerini sağlamak kıymetlidir. Ben bunu Artvinlilerin başaracağını görüyorum' ifadelerini kullandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin tarımsal üretim gücüne dikkat çekerek özellikle armut üretiminin önemine değindi. Işık, 'Türkiye'de bugüne kadar yaş sebze ve meyve olarak bu satışlara destek veriyoruz ama inşallah Avrupa'nın yaptığı gibi bunların kurutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş ürünler olarak da üretimini ve satışını gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği'nden 2 projemiz geçti. Şimdi çalışmalarına başladık. Şu anda ürünlerimiz soğuk hava depolarında 6 aya kadar muhafaza ediliyor. Burada daha fazla muhafaza edip daha fazla ekonomik değer kazandırmış olacağız' diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise Bursa Artvin Vakfının etkinliklerini yakından takip ettiğini ve organizasyonlara katılmaya gayret gösterdiğini belirterek vakıf yönetimine teşekkür etti. Kılıç, 'Birliğinizi, beraberliğinizi korumanızı arzu ederim. Kültürünüzü Bursa'mızda fazlasıyla yaşatmanızı arzu ederim ve bu noktada da gayret gösteriyorsunuz. Yeni seçilecek olan yönetime başarılar diliyorum. Kongreniz hayırlı olsun' diye konuştu.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Doç. Dr. Adnan Demirci, yeniden Bursa Artvin Vakfı Başkanı seçilerek güven tazeledi.